Von: Björn Jahner | 05.05.23

KAMPHAENG PHET: Es ist wohl der älteste Trick der Welt, aber dennoch erfolgreich – In Kamphaeng Phet in der Nordregion von Thailand verkauft eine clevere junge Frau, die einen rosafarbenen Bikini trägt, Durian-Früchte und kurbelt mit ihrem knappen Outfit die Verkaufszahlen ordentlich an, vor allem bei den männlichen Kunden.

Das Ereignis verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken, nachdem die Facebook-Fanseite von „Thip Durian“ ein Foto von ihr beim Schälen der Früchte gepostet hatte, was viele Kommentare und Anfragen nach sich zog, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath.

Ein Reporter stattete dem „Thip Durian“-Shop einen Besuch ab und fand ihn an der Kamphaeng Phet–Phichit Road im Bezirk Mueang.

Der Laden, in dem Durian-Früchte in kleinen Zelten verkauft werden, hat viele Kunden und Follower in den sozialen Medien gewonnen, die den ganzen Tag zu dem Shop strömen, Durian-Früchte kaufen und Fotos schießen.

Foto: Thai Rath

Die junge Frau im Bikini ist Khun Aranya oder Nong Aum. Die 22-jährige Schönheit verkauft Durians und unterstützt damit ihre Mutter, Khun Pantip, die seit über 31 Jahren saisonale Früchte verkauft und mit dem Einkommen ihren Kindern das Studium finanzierte.

Laut Nong Aum haben die Durian-Verkäufe alle Erwartungen übertroffen. Während sie fleißig die Durians sortierte, schoss sie auch viele Fotos mit ihren Kunden, die sie in den sozialen Medien teilte. Allerdings haben die Durian-Dornen ihr rechtes Bein zerkratzt, so dass es blutete.

Nong Aum verriet, dass sie nicht die Absicht hatte, einen Bikini anzuziehen, um Durians zu verkaufen; es war lediglich ein Trend, den die aufgriff, nachdem sie Fotos mit bekannten Fotografen gemacht und in den sozialen Medien veröffentlicht hatte.

Normalerweise trägt sie lange Kleidung im Durian-Shop ihrer Mutter und nur gelegentlich einen Bikini. Auch wenn ihr knappes Outfit die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen ließ, trägt sie meistens normale Kleidung, so Nong Aum.

Wer den Laden besuchen und unterstützen möchte: Thip Durian befindet sich an der Kamphaeng Phet–Phichit Road im Bezirk Mueang.