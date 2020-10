PATTAYA: Zum fünften Mal wird am Samstag, 31. Oktober der jährliche „Bikini Beach Run“ am Strand von Pattaya ausgetragen, in diesem Jahr als nächtliche Halloween-Edition.

Auf der kürzlich stattgefundenen Pressekonferenz erklärte Pattayas Vizebürgermeis­ter Ronnakit Ekasing, dass die Laufveranstaltung darauf abzielt, den Inlandstourismus in Pattaya anzukurbeln. Die Teilnahme an dem fünf Kilometer langen Fun Run steht sowohl Thailändern als auch Ausländern offen; jeder ist willkommen, sich für die Veranstaltung anzumelden.

Für die Läuferregistrierung werden gemäß Khun Ronnakit nächsten Monat Schalter zur Registrierung im Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road installiert. Pattayas Vizebürgermeister führte fort, dass die diesjährige Auflage besser und größer als je zuvor ausfallen wird, weshalb er zuversichtlich ist, dass sich viele Menschen an der Veranstaltung beteiligen werden.

Da der Veranstaltungstermin auf Halloween fällt, wird der diesjährige „Bikini Beach Run“ erstmals nachts ausgetragen, von 18.00 bis 21.00 Uhr. Teilnehmer und Besucher dürfen sich auf ein leuchtendes Spektakel freuen. Alle Läufer erhalten zudem kostenlose Hallooween-Schminke.

Da das Halloween-Fest bei Ausländern sowie Thailändern gleichermaßen beliebt ist, gilt die „Nacht der lebenden Toten“ in Pattaya traditionell als eines der geschäftigsten Events im Jahr, auch wenn in diesem Jahr wegen der Covid-19-Pandemie voraussichtlich keine ausländischen Touristen an der Großveranstaltung teilnehmen werden.

Abgerundet wird das Programm mit Konzerten bekannter thailändischer Stars direkt am Strand, wo bis 23.45 Uhr ausgelassen unter Beachtung der Corona-Schutzregeln gefeiert wird. Mehr auf Facebook.