Von: Björn Jahner | 06.08.23



PATTAYA: Der alljährliche „Bikini Beach Race“ genießt den Ruf als eine der beliebtesten und außergewöhnlichsten Laufveranstaltungen in Pattaya – treten hier doch traditionell die aufreizenden Bikini-Schönheiten der Stadt gegeneinander an.

Was zählt ist der Fun-Charakter des Events, der dieses Jahr mit der Teilnahme bekannter thailändischer Celebrities und Konzerten der angesagtesten thailändischen Bands abgerundet wird. Der „Bikini Beach Race“ findet – pünktlich zum Beginn der touris­tischen Hochsaison – am Samstag, 28. Oktober 2023 statt. Start und Ziel ist das Central Pattaya an der Beach Road. Auskünfte erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337.