Von: Björn Jahner | 29.07.22

BMW-Motorrad war am 24. Juli 2022 zu Gast im The Bikers Café Thailand in Sattahip nahe Pattaya. Fotos: Koller

PATTAYA: Am 24. Juli 2022 fand im The Bikers Café Thailand in Sattahip der nächste Motorrad-Themen-Event statt. Dieses Mal war BMW-Motorrad zu Gast in dem beliebten Ausflugslokal und präsentierte sechs Modelle, die direkt vor Ort Probegefahren werden konnten.

Ganz im Gegensatz zu Pattaya, wo an diesem Tag mehrere Regenfälle verzeichnet wurden, war der Wettergott in Sattahip gnädig, weshalb The Bikers Café Thailand auch diesmal wieder 415 Gäste – davon etwa die Hälfte Motorradfahrer – begrüßen konnte.

Fast die Hälfte der über 400 Gäste kamen ohne Motorrad. Sie besuchten das Lokal wegen dem leckeren Buffet!

BMW lud ein zur Probefahrt

Nach Aussage des Gastronomen-Ehepaars Achara und Martin Koller testeten 87 Biker die ausgestellten BMW-Motorräder auf einer Probefahrt und ließen sich von dem fachkundigen Personal des Motorradhändlers beraten.

Achara und Martin Koller gingen diesmal auch der Frage nach, was hingegen die „motorradlosen“ Gäste in ihr Restaurant gelockt hat und waren positiv überrascht. „Viele Gäste kommen wegen des Buffets, das auch diesmal wieder viele leckere thailändische und westliche Speisen beinhaltete – und das für nur 199 Baht,“ so Martin Koller.

Allerlei Biker-Träume parkten auch diesmal wieder auf den zwei Parkplätzen des Ausflugslokals.

Leckeres Buffet und schöne Bikes

„Viele Gäste schwärmten außerdem von den vielen schönen und verschiedenen Motorrädern, die sie auf unseren zwei Parkplätzen besichtigten, darunter Adventure Bikes, Racing Bikes, Chopper Bikes, Custom Bikes, Café Racer usw. und Marken wie BMW-Motorrad, Benelli, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Yamaha“, fügte Achara Koller hinzu.

Ausgestellt und für eine Probefahrt bereitgestellt wurden sechs Modelle der deutschen Motorradmarke BMW.

Yamaha kommt im August

Das nächste „Motorrad-Meet“ im The Bikers Café Thailand findet am Sonntag, 28. August 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr statt. Diesmal wird der japanische Motorradbauer Yamaha zu Gast sein und seine neuesten Modelle präsentieren sowie für eine Probefahrt zur Verfügung stellen. Weitere Informationen unter www.bikers-cafe.com.