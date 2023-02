Von: Björn Jahner | 19.02.23



PATTAYA: Unzählige Harley-Motorräder schmückten am zweiten Februarwochenende die Straßen Pattayas und verwandelten die Touristenmetropole drei Tage lang in das Biker-Mekka Thailands. Die Burapa Bike Week meldete sich nach der Corona-Pause zurück und sorgte für Harley-Lifestyle an der Ostküste des Landes. Die Parade, an welcher mehr als 400 Motorradfahrer auf ihren schweren Maschinen teilnahmen, war der Höhepunkt der 26. Auflage des Kult-Festivals.

Sie tragen schwarze Lederkutten, dunkle Sonnenbrillen, sind tätowiert und gepierct, stehen auf laute Rockmusik und fahren noch lautere und schwere Chopper: Die Anhänger der internationalen Biker- und vor allem Harley-Szene trafen sich auf der Burapa Bike Week in Pattaya und feierten drei Tage lang ein Volksfest des Friedens und der Freiheit.

Drei Tage lang verwandelte sich das Areal des Eastern National Sports Center in der Pattaya Darkside wieder in ein magisch anmutendes Motorrad-Wunderland. Fotos: Jahner

Vom 9. bis 11. Februar 2023 strömten erneut Zehntausende Liebhaber von schweren Maschinen nach Pattaya. Die 26. Auflage der legendären Burapa Bike Week war Programm und sorgte dafür, dass im weitläufigen Park des Eastern National Sports Center in der Soi Chaiyaphruek 2 in der „Pattaya Darkside“ drei Tage lang Hochbetrieb herrschte. Rund 80.000 leidenschaftliche Biker sowie motorradinteressierte Besucher lockte die Großveranstaltung an – und nach der mehrjährigen Corona-Pause war der Andrang so groß wie nie zuvor.

Harte Kerle auf schweren Maschinen

Als am Donnerstag, 9. Februar 2023 mit dem offiziellen Opening der Startschuss zu drei Tagen Motorrad-Feeling pur fiel, hatte Pattaya seine Biker-Kutte längst übergezogen. Unzählige harte Kerle und heiße Biker-Girls knatterten auf ihren schweren Maschinen ein ganzes Wochenende lang durch die Straßen der Touristenmetropole, eine atemberaubender, glänzender, verrückter, größer und schwerer als die andere.

Dank der Entkriminalisierung von Cannabis in Thailand boten viele Shops Marihuana offen zum kleinen Preis an.

Wohl kaum eine andere Großveranstaltung brachte das Ende der fast dreijährigen Covid-19-Pandemie in Pattaya gefühlter auf den Punkt als die Burapa Bike Week, weshalb sich die Organisatoren bewusst für das diesjährige Motto „Back to the Culture“ entschieden hatten. Doch auch der große traditionelle Schriftzug „Fuck War“ am Eingang zum Festivalbereich erscheint aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aktueller denn je.

Den Besuchern wurde ein verblüffender Mikrokosmos aus bunten Western-Städten und Indianer-Siedlungen geboten.

Spektakel an Land und in der Luft

Bereits in den Nachmittagsstunden herrschte in dem als Rundparcours angelegten idyllischen Park des Eastern National Sports Center lebhafter Betrieb – Tausende Biker knatterten mit ihren schweren Maschinen ununterbrochen hin und her, während Cowboys und Indianer auf Pferden durch die Menge galoppierten sowie Motorsegler und Ultraleichtflugzeuge über den Köpfen der Besucher am Himmel ihre Runden drehten.

Das Tolle an dem Festival ist, dass jeder ein Teil davon ist. Rocker, Indianer und Freaks machen den Charme aus.

Nach Aussage des Veranstalters und Namensgebers der Bike Week, der Burapa MC, sollte die diesjährige Ausgabe des Festivals größer und besser werden als je zuvor – und tatsächlich: die Besucher wurden nicht enttäuscht. Sie erfreuten sich an einem kunterbunten Panoptikum aus schrägen Typen, heißen Rockerqueens und verrückten Fahrzeugen, eingebettet in einer beinahe märchenhaften Stadt auf Zeit, die einer Mischung aus Indianersiedlungen und Westerndörfern entsprach.

Fear and Loathing in Pattaya…

Dass die diesjährige Ausgabe des Kultfestivals den einen oder anderen Besucher ein wenig an „Fear and Loathing in Las Vegas“ erinnerte, die kongeniale, konsequent durchgeknallte Verfilmung des gleichnamigen semi-dokumentarischen Kultromans von Hunter S. Thompson, dafür sorgten nicht nur jede Menge Alkohol und das permanente leidenschaftliche Donnergrollen schwerer Maschinen, sonders besonders auch die vielen Verkaufsständer der Cannabis-Händler, eine weitere Neuheit der Burapa Bike Week, die in der Legalisierung von Marihuana in Thailand als Heilkraut begründet ist. So waberten hier und dort fluffige Wölkchen mit süßen Aromen durch die Luft und sorgten nicht nur für eine auffallend relaxte Stimmung unter den Besuchern, sondern auch, dass sich nicht wenige in diesem magischen Mikrokosmos verliefen, auch wenn man eigentlich immer nur im Kreis laufen konnte!

Auf den Bühnen traten Hunderte Bands und Künstler auf. Der Festival-Soundtrack bestand aus Rock und Reggae.

Reggae und süße Rauchwölkchen

Während auf dem großen Parkplatz des Eastern National Sports Center vorwiegend junge Einheimische mit ihren Stunt-Bikes atemberaubende Kunststücke vorführten und laszive Coyote-Schönheiten auf den Ladeflächen aufgepimpter Sound-Trucks zu ohrenbetäubenden Techno-Sounds der Menge ordentlich einheizten, wurde im Festivalbereich gleich auf mehreren Bühnen ausgelassen zu Rock, Reggae und thailändischem Indie-Rock gefeiert, als wenn es kein Morgen gäbe.

Stundenlang konnte man über das Festivalareal schlendern und entdeckte dennoch stets immer wieder etwas Neues.

Da mit dem Feiern auch der Hunger steigt, wurde den Besuchern auf einer großen Street-Food-Meile ein unerschöpfliches Angebot offeriert, von thailändischen Snacks über Tacos bis hin zu Western Style Burger. Klar, dass auch The Bikers Café Thailand mit einem Pavillon am Ort des Geschehens live dabei war und seine beliebten Merchandising-Produkte präsentierte. Das populäre Motorradthemenrestaurant aus Sattahip erwies sich besonders in den Nachmittagsstunden als ein beliebter Treffpunkt für viele deutschsprachige Motorradfans, die mit dem Gastronomen-Ehepaar Achara und Martin Koller, zwei passionierte Biker, das Gespräch suchten.

Auch Achara und Martin Koller vom The Bikers Café Thailand waren mit einem Merchandising-Stand dabei.

Selbstdisziplin statt Polizei

Flippige und coole Typen boten allerlei Fotomotive.

Ohne Frage ist es dem Burapa MC einmal mehr gelungen, sowohl Angehörige der Biker- und Rocker-Subkultur als auch der Outlaw Motorcycle Gangs zu vereinen, um ein Fest des Friedens und der Freiheit auf die Beine zu stellen, fernab von Rivalitäten oder Gewalt, das mit Indianerdörfern, Vintage-Karawanen und jeder Menge Freaks als die gebührende thailändische Antwort auf das legendäre Woodstock-Festival gilt. Umso bemerkenswerter, dass auch dieses Jahr wieder alles ohne großes Polizeiaufgebot sicher und friedlich über die Bühne ging.

Auch wenn mal wieder alles viel zu schnell zu Ende ging: Was bleibt, ist die Vorfreude auf das nächste Abenteuer Burapa Bike Week in einem Jahr.