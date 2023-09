Thailands stellvertretender nationaler Polizeichef, Gen. Pol. Surachate „Big Joke“ Hakparn (r. in Shirt und Shorts), wurde am Montagmorgen mit einer groß angelegten Razzia in seinen Häusern überrascht. Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands stellvertretender Chef der Nationalen Polizei, Gen. Pol. Surachate „Big Joke“ Hakparn äußerte sich am Montag (25. September 2023) zu den gestrigen Razzien in sechs seiner Häuser. Er vermutet, dass die Anordnung zu den Razzien polizeiintern politisch motiviert war.

Surachate ist einer von zwei starken Kandidaten für den Posten des Nationalen Polozeichefs, der neu besetzt werden muss, wenn Pol. Gen. Damrongsak Kittiprapas in vier Tagen in den Ruhestand geht.

Kommandos der Cyber-Taskforce der Polizei tauchten am Montagmorgen auf, um Surachates Haus und fünf weitere Häuser zu durchsuchen, die er für seine Untergebenen gekauft hatte.

Surachate behauptete, dass der Leiter der Operation dem Gericht falsche Informationen gegeben habe, um Durchsuchungsbefehle für die sechs Häuser zu erhalten, die ihm gehören:

„Da war etwas nicht in Ordnung. Sie haben das Gericht getäuscht. Das Gericht wusste nicht, dass diese Häuser mir gehören. Sie haben nur die Adressen angegeben, als sie die Durchsuchungsbefehle beantragten, so dass das Gericht nichts davon wusste.“

„Niemand außerhalb der Königlich Thailändischen Polizei hat dies angeordnet.“

„Ich glaube, dass die Vorbereitungen schon seit einiger Zeit getroffen wurden. Ich glaube nicht, dass jemand von außen die Hand im Spiel hat. Das ist Politik innerhalb der Polizei.“

Surachate sprach kurz nach 14.00 Uhr mit der Presse, nachdem die Polizeieinheit sein Haus verlassen hatte. „Ich weiß, wer den Befehl gegeben hat“, sagte er, ohne näher darauf einzugehen. Er sagte lediglich, dass dieser Vorfall ihn nicht demoralisiere und dass er weiter an den Fällen arbeiten werde, die er auf seinem Schreibtisch habe.

Surachate hat in letzter Zeit Ermittlungen in mehreren hochkarätigen Fällen geleitet, die ihn in die Schlagzeilen gebracht haben. Diese Prominenz hat zu Spekulationen geführt, dass er zum Nachfolger von Damrongsak ernannt werden könnte.

„Ich bin in guter Stimmung und werde die Fälle, an denen ich arbeite, weiter bearbeiten und abschließen“, sagte er. Surachate fügte hinzu, dass er sich selbst als zweiten Kandidaten für den Posten des Chefs der Nationalen Polizei betrachte, was das Dienstalter angeht, und dass er nicht die Absicht habe, den ersten Kandidaten zu überholen.

„Ich bin die Nummer 2. Die Nummer 1 ist immer noch da, also habe ich nicht die Absicht, die Linie zu überschreiten“, so Surachate.

Die endgültige Entscheidung werde jedoch vom Premierminister und den Wünschen des Volkes auf der Grundlage seiner Leistungen getroffen.

Er fügte hinzu, dass er seine Arbeit fortsetzen und seine Pflichten nicht reduzieren werde.

„Ich muss verletzte Gefühle tolerieren und darf mich nicht von Schwierigkeiten erschüttern lassen. Ich bin nicht gierig“, sagte er.

Auf die Frage, ob er auf einen Posten außerhalb der Königlich Thailändischen Polizei versetzt werden könnte, z.B. als Generalsekretär der Drogenkontrollbehörde, antwortete Surachate, dass er noch keine entsprechenden Versetzungsanordnungen gesehen habe.