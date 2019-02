BANGKOK: Immigration-Chef Generalleutnant Pol Lt-General Surachet Hakpal alias „Big Joke hat seinen Beamten einen Befehl der nicht alltäglichen Art erteilt: sie sollen soziale Online-Netzwerke nach Drogenpartys oder unzüchtigen Handlungen am Valentinstag überwachen.

Weiter kündigte er an, dass Beamte seiner Behörde sowie anderer relevanter Abteilungen am Tag der Liebe entsendet werden, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Auch die Polizei gab bekannt, dass sie am Valentinstag ein Auge auf soziale Medien in Thailand werfen würde, um Hinweise zu illegalen Aktivitäten ausfindig zu machen. Bisher sei jedoch beiden Behörden noch nichts verdächtiges aufgefallen. Die Lage scheint unter Kontrolle.