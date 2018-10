Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.18

BANGKOK: Generalmajor Surachate Hakpan, alias „Big Joke”, will als neuer Leiter der Immigrationsbehörde in allen Büros Schilder mit der Aufschrift „Kein Trinkgeld“ aufstellen lassen.

Hinter dem Begriff „Kein Trinkgeld“ steht wohl der Kampf gegen die Korruption in der Immigration. „Thai Rath“ berichtet weiter, dass der General in seiner Behörde 1.000 neue Stellen schaffen will, damit die Beamten effizienter arbeiten können. Zudem will er gegen skrupellose Visa-Agenten vorgehen, sagte er bei seiner Antrittsrede. Surachate hat Generalleutnant Suthipong Wongpin als Leiter der Einwanderungsbehörde abgelöst.