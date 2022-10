Von: Björn Jahner | 26.10.22

BANGKOK: Thailands stellvertretender nationaler Polizeichef Surachate „Big Joke“ Hakparn berichtete am Mittwoch (26. Oktober 2022) Vertretern der chinesischen Botschaft in Bangkok über die Ermittlungen im Fall einer 32-jährigen Chinesin, die am 17. September dieses Jahres nach dem Besuch eines Vergnügungslokals im Bangkoker Stadtteil Huai Kwang aus ungeklärter Ursache tot aufgefunden wurde.

Die polizeilichen Ermittlungen, die auf Ersuchen der chinesischen Botschaft durchgeführt wurden, ergaben, dass die chinesische Touristin am 15. September 2022 mit drei Freundinnen nach Thailand gereist war.



In der Nacht zum 16. September gingen sie alle in einen Nachtclub in der Ratchadaphisek Road und luden drei männliche Freunde ein. Gegen 01.00 Uhr am 17. September erbrach die Verstorbene Berichten zufolge und fiel in Ohnmacht.

Das Sicherheitspersonal des Lokals brachte sie daraufhin ins Rama IX Hospital. Danach wurde sie für tot erklärt.

Später ging eine andere Gruppe von drei chinesischen Männern und einem thailändischen Fahrer in das Zimmer der Verstorbenen, nahm alle ihre Kleider und persönlichen Gegenstände mit und verbrannte sie am Veranstaltungsort.

Laut der ersten Autopsie war die Todesursache eine Drogenüberdosis, da im Körper der Verstorbenen Amphetamin nachgewiesen wurde.

Drei männliche chinesische Freunde wurden zur Befragung und zu Drogentests vorgeladen. Alle drei leugneten Drogenmissbrauch. In ihren Körpern wurden keine Drogensubstanzen gefunden. Die Behörden hatten ihnen jedoch bereits die Erlaubnis zum Aufenthalt im Königreich entzogen.

Die drei chinesischen Männer und der thailändische Fahrer, die in das Zimmer der Verstorbenen eingebrochen waren, wurden ebenfalls zu weiteren Verhören vorgeladen und zunächst wegen nächtlichen Einbruchs sowie wegen Beschädigung, Zerstörung, Unterschlagung und/ oder Vernichtung von Beweismitteln angeklagt.

Am Mittwoch berichtete Thailands stellvertretender Polizeichef „Big Joke“ auch den Vertretern der chinesischen Botschaft bei dem Treffen über die Ermittlungsergebnisse und die Todesursache, um die Beamten und die Angehörigen des Verstorbenen aufzuklären.

„Die Ermittlungen und rechtlichen Schritte wurden eingeleitet, um zu klären, was tatsächlich passiert ist, und um alle Verdächtigen zu ermitteln. Wir hoffen, damit das Image des thailändischen Tourismus zu verbessern und dafür zu sorgen, dass sich Touristen, die eine Reise nach Thailand planen, sicher fühlen und mehr Vertrauen haben, wenn sie das Land bereisen“, fügte „Big Joke“ hinzu.