Der Einsatz wurde von Thailands ehemaligen, skandalumwitterten Top-Cop Generalleutnant Surachate „Big Joke“ Hakparn (l.) geleitet. Foto: : The Nation

NONTHABURI/LOEI: Die Polizei führte am Freitag eine Razzia in den Büros einer großen Online-Lotterie in Nonthaburi und Loei durch, um gegen die ständig überhöhten Preise für staatliche Lotterielose vorzugehen.



Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Millionen Lose der staatlichen Lotterie von dem Anbieter Blue Dragon Lottery in seinem Hauptgeschäftssitz in Nonthaburi und in seiner Zweigstelle in Loei im thailändischen Nordosten wegen überhöhten Preisen beschlagnahmt.

Der stellvertretende Staatssekretär Seksakol Atthawong, der an der Razzia in Nonthaburi beteiligt war, sagte, dass 1,8 Millionen Lottoscheine in einem Safe im Büro gefunden wurden.



Khun Seksakol leitet die vom Premierminister eingesetzte Arbeitsgruppe, die sich mit dem Problem der überhöhten Lotteriepreise befassen soll. Er fügte hinzu, dass weitere 200.000 Lose bei der Durchsuchung in Loei gefunden wurden.



Er teilte der Presse mit, eine erste Untersuchung habe ergeben, dass das Unternehmen, das über ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Baht verfügt, keinen Anspruch auf ein Lotteriekontingent hat, aber große Mengen an Lotterielosen von bestehenden Kontingentinhabern und kleinen Verkäufern angehäuft hat.



„Wir werden dieses Unternehmen gründlich untersuchen, um festzustellen, ob ein Fehlverhalten wie Geldwäsche oder illegales Glücksspiel vorliegt“, kündigte er an.



Der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei Generalleutnant Surachate „Big Joke“ Hakparn, der die Durchsuchung am Freitag in Nonthaburi leitete, sagte, das Unternehmen verkaufte Lotterielose für 90 bis 105 Baht pro Stück, was weit über dem gesetzlichen Preis von 80 Baht pro Los liegt.



Er erklärte, die Razzia diene der Sammlung von Beweismaterial als Teil einer polizeilichen Untersuchung für rechtliche Schritte gegen das Unternehmen. Die Polizei wird feststellen, ob das Unternehmen tatsächlich im Besitz der Lotterielose ist, die es online verkauft, andernfalls wird es wegen öffentlicher Täuschung angeklagt werden, so „Big Joke“.



Sollte sich außerdem herausstellen, dass das Unternehmen kein autorisierter Vertreiber von Lotterielosen ist, wird es wegen illegalen Glücksspiels angeklagt werden, fügte „Big Joke“ hinzu.