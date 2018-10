Von: Redaktion DER FARANG | 17.10.18

BANGKOK: Der neue Leiter der Immigration, Generalmajor Surachate Hakparn, hat seine Beamten zu schnellerer Arbeit aufgefordert, in nur 30 Sekunden sollte jeder Ausländer seinen Stempel bekommen.

Der in den Medien als „Big Joke“ genannte General hat für die Zukunft einen verbesserten, schnelleren und zufriedenstellenden Service versprochen. Surachate hatte jetzt seinen Stellvertreter Generalmajor Itthiphon Itthisannachai an die Grenze mit Malaysia geschickt, nachdem er den Immigrationschef von Satun und mehrere seiner Untergebenen nach Sadao versetzt hatte. Sadao ist Thailands größter Landübergang. An einem normalen Tag überqueren 5.000 bis 8.000 Menschen die Grenze, an Feiertagen bis zu 15.000. An Wochenende warten Menschen stundenlang, um von den Immigrationsbeamten bei Ein- oder Ausreise den Stempel zu bekommen. Itthiphon sagte den Beamten, sie hätten in nur 30 Sekunden einen Besucher abzufertigen. Nach Angaben der Beamten schaffen sie es höchstens in 45 Sekunden.