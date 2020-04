Von: Björn Jahner | 26.04.20



PHUKET: Gute Nachricht für Urlauber und Residenten auf Phuket, die Lebensmittel oder Artikel des täglichen Bedarfs benötigen, aber wegen der Coronavirus-Ansteckungsgefahr auf Einkäufe vor Ort verzichten möchten.

Big C Extra in der Shopping Mall Jungceylon bietet seinen Kunden an, ihre Einkäufe für sie zu erledigen. Die bestellten Waren können dann bequem am Drive-thru des Supermarktes entgegengenommen werden, ohne dafür aus dem Wagen steigen zu müssen. Ab einem Warenwert von 799 Baht werden die Einkäufe im Umkreis von fünf Kilometern auch direkt an die Tür geliefert.

Täglich werden drei Auslieferungstouren durchgeführt: von 12.00–14.00 Uhr, von 15.00–16.00 Uhr und von 17.00–18.00 Uhr. Weitere Informationen erhält man telefonisch bei Khun Mook (Tel.: 092-535.3732), Khun Maew (Tel.: 092-535.2742), Khun Praew (Tel.: 092-535.2517) und Khun Kae (Tel.: 098-748.9879).

