Von: Björn Jahner | 25.01.20

BANGKOK: Der thailändische Supermarktgigant Big C will dieses Jahr insgesamt 6,5 Milliarden Baht für die Expansion im In- und Ausland investieren.

Gemäß dem Vorstandsvorsitzenden von Big C Aswin Techajareonvikul seien davon 6 Milliarden Baht für den heimischen Markt bestimmt und 500 Millionen Baht für die internationale Expansion des Unternehmens. Khun Aswin erklärte in der „Bangkok Post“, dass Big C trotz der wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Monate weiter in den heimischen Markt investieren werde, da sein Unternehmen vom wirtschaftlichen Potential Thailands überzeugt sei. Der Big C-Chef erläuterte weiter, dass zwar die Investitionssumme für den heimischen Markt von 8 bis 10 Milliarden Baht auf 6 Milliarden Baht gesenkt wurde, was aber darauf zurückzuführen sei, dass sein Unternehmen dieses Jahr mit kleinen Einzelhandelsfilialen (Mini Big C) expandieren wolle, um Kunden in Bangkok und in den großen Städten des Landes besser zu erreichen.

So sind 5,5 Milliarden Baht für die Eröffnung von fünf bis sieben neuen Big C Hypermarkets und 300 bis 400 Millionen Baht für die Eröffnung von Mini Big C-Filialen vorgesehen. Etwa 500 Millionen Baht werden für IT-Einrichtungen investiert. Gary Hardy, der Chief Operating Officer für das internationale Geschäft von Big C, informierte zwischenzeitlich, dass das Unternehmen noch in diesem Jahr einen Big C Hypermarket und 20 Mini Big C-Filialen in Vientiane, Laos, eröffnen wird. Zum Jahresende 2019 expandierte das Unternehmen mit der Eröffnung eines Big C Hypermarket in Poipet nach Kambodscha. Im Jahr 2019 betrieb das Unternehmen 153 Big C Hypermarkets, 63 Big C Markets und 1.018 Mini Big C-Filialen mit insgesamt 900.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Der Umsatz von Big C belief sich im Jahr 2018 auf 140 Milliarden Baht, im vergangenen Jahr wurde ein fünfprozentiges Wachstum erzielt.