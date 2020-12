KRABI: Das Department of Disease Control (DDC) hat einen neuen Covid-19-Cluster von einer „Big-Bike-Party" auf der Koh Lanta aufgedeckt, mit zehn bestätigten Infektionen und 129 gefährdeten Personen.

Ein Covid-19-Patient reiste am 9. Dezember mit zwei Freunden aus Samut Sakhon an, um am 11. Dezember auf der Koh Lanta am Multistrada-Thailand-Treffen der Ducati-Biker teilzunehmen. Dort kam er mit 133 Personen in Kontakt, von denen 129 ein hohes Risiko und vier ein nicht so hohes Risiko haben. Alle Personen wurden aufgespürt und kontaktiert, da das Hotel jeden Partybesucher registriert hatte.

Bislang wurden zehn Virusfälle im Zusammenhang mit dieser Party festgestellt, darunter der Motorradfahrer aus Samut Sakhon. Vier Fälle wurden in Krabi gefunden, von denen einer die Party in Koh Lanta besuchte und dann das Virus auf seine Frau, Tochter und Verwandte übertrug. Ein Partybesucher gab das Virus an seine beiden Söhne in Phuket weiter, während zwei Infektionen in Songkhla verzeichnet wurden, da einer der Biker das Virus auf seine jüngere Schwester übertrug.

Das DDC hat die Behörden in allen Provinzen aufgerufen, nach Personen Ausschau zu halten, die möglicherweise an der Party auf Koh Lanta teilgenommen und die Infektion an andere weitergegeben haben.