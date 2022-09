Biden veranstaltet Gipfel gegen Hasskriminalität und Spaltung

US-Präsident Joe Biden salutiert beim Aussteigen aus der Marine One auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington. Foto: epa/Stefani Reynolds

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden will mit einem Einheitsgipfel im Weißen Haus ein Zeichen gegen Hasskriminalität setzen. Ziel sei es, den zersetzenden Auswirkungen von durch Hass geschürter Gewalt auf die Demokratie und öffentliche Sicherheit entgegenzuwirken, sagte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses vorab. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kirche und Polizei, die sich in den USA in besonderer Weise gegen Gewalt, Hasskriminalität und Radikalisierung einsetzen, sollten noch an diesem Donnerstag in der Regierungszentrale in Washington zusammenkommen.

Bundesbehörden wollen dem Weißen Haus zufolge neue Schritte ankündigen, um die Ressourcen von Schulen, Strafverfolgungsbehörden oder kulturellen Einrichtungen zu erhöhen, um hasserfüllte Gewalt zu verhindern. Eine parteiübergreifende Gruppe von Philanthropen und führenden Persönlichkeiten wolle neue Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar (rund eine Milliarde Euro) mobilisieren, um wichtige Programme zu unterstützen, hieß es weiter. Das Weiße Haus kündigte außerdem an, dass Technologieunternehmen wie YouTube, Twitch, Microsoft oder Meta Maßnahmen ankündigen wollten, die ihre Plattformen ergriffen, um durch Hass geschürte Gewalt zu verhindern.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Hassverbrechen. Im Mai tötete ein rassistisch motivierter Schütze zehn Menschen in und vor einem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo. Die Mehrzahl der Opfer war schwarz. In El Paso im US-Bundesstaat Texas erschoss ein 21-jähriger weißer Rassist 22 Menschen in einem Einkaufszentrum.

Die Veranstaltung solle auch zeigen, dass man über Parteigrenzen hinweg vereint sein könne, sagte der Mitarbeiter des Weißen Hauses. Thema des Gipfel solle daher nicht «politische Gewalt» wie etwa die Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 sein. Biden war zuletzt nach seinen harschen verbalen Attacken gegen Trump-Unterstützer von Republikanern scharf kritisiert worden. Er hatte bei seinem Amtsantritt das Ziel ausgegeben, das Land einen zu wollen.