Biden fordert Kampf gegen «systematischen Rassismus»

Written by: Redaktion (dpa)

WASHINGTON: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat der ehemalige Vizepräsident Joe Biden einen entschlossenen Kampf gegen «systematischen Rassismus» in den USA gefordert. «Durch unser Schweigen, durch unsere Selbstgefälligkeit sind wir Komplizen der Fortsetzung des Kreislaufs der Gewalt», sagte der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten in einer Videobotschaft. «Leute: Wir müssen aufstehen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns ändern.»

In Anspielung auf die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump fügte er hinzu, in einer solchen nationalen Krise brauche Amerika keine «aufwieglerischen Tweets», sondern «wirkliche Führung». Die «Ursünde» der Sklaverei und deren Folgen belasteten das Land bis heute. «Wir brauchen eine Führung, die alle an den Tisch bringt, damit wir Maßnahmen anstrengen können, systematischen Rassismus auszumerzen», sagte Biden. Das werde nicht einfach sein. «Aber es geht hier um die Seele Amerikas.»

Biden, der unter Barack Obama Vizepräsident war, will Trump bei der Wahl im November ablösen. Er ist bei Afroamerikanern und anderen Minderheiten deutlich beliebter. Für einen Erfolg muss es ihm jedoch auch gelingen, diesen Unterstützerkreis dazu zu bringen, am Wahltag tatsächlich die Stimme abzugeben.

Floyd war am Montag infolge brutaler Behandlung durch Polizeibeamte in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota ums Leben gekommen. Die Großstadt wird seither von teils gewaltsamen Protesten erschüttert. Demonstranten fordern ein Ende von Rassismus und Polizeigewalt sowie Gerechtigkeit für Floyd.

Trump wiederum äußerte sich auf Twitter in großer Schärfe und drohte mit einem Einsatz des Militärs gegen Demonstranten. Der Kurzmitteilungsdienst stufte seine Nachricht daraufhin erstmals als gewaltverherrlichend ein und versah sie mit einem Warnhinweis.