Biden erinnert in Oklahoma an rassistisches Massaker vor 100 Jahren

TULSA: US-Präsident Joe Biden nimmt am Dienstag im Bundesstaat Oklahoma an einer Gedenkfeier zum 100. Jahrestag eines brutalen rassistischen Massakers teil. Biden wird in der Stadt Tulsa ein Kulturzentrum der schwarzen Gemeinde besuchen und eine Rede zum Jahrestag des Pogroms halten, wie das Weiße Haus vorab mitteilte. Biden hat den Kampf gegen den Rassismus in den USA zu einem der zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft erklärt.

Vor genau 100 Jahren hatten Mobs weißer Angreifer in Tulsa unzählige von Schwarzen betriebene Unternehmen zerstört, Hunderte Häuser gingen in Flammen auf. Dutzende Schwarze wurden getötet, Hunderte verletzt. Der betroffene Stadtteil Greenwood war trotz der damals in den USA noch gesetzlich verankerten Diskriminierung Schwarzer ein Ort, an dem eine sehr erfolgreiche schwarze Gemeinschaft gewachsen war. Greenwood wurde daher häufig als «Schwarze Wall Street» bezeichnet.

Wie viele Menschen bei dem Massaker getötet und verletzt wurden, wie viele Existenzen zerstört wurden, ist nicht genau bekannt. Das Smithsonian-Museum für Afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington bezeichnet das Pogrom von Tulsa als das «tödlichste rassistische Massaker in der US-Geschichte». Nach dem Pogrom wurden die Taten unter den Teppich gekehrt, die Weißen wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Die Aufarbeitung begann erst Jahrzehnte später.