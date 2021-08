Biden: Afghanen müssen selbst gegen die Taliban kämpfen

WASHINGTON/KABUL: Die Taliban nehmen scheinbar eine Stadt nach der anderen ein. Für Biden ist das nun ein Problem der Regierung in Kabul. Er bedauert sein Entscheidung nicht - und fordert die Afghanen zum Kampf auf.

Der Vormarsch der militant-islamistischen Taliban ist nach Ansicht der US-Regierung nunmehr ein Problem der Afghanen. Angesichts des weitgehend abgeschlossenen Abzugs der internationalen Truppen sagte US-Präsident Joe Biden, die Afghanen müssten nun «selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen». Ihre Streitkräfte seien den Taliban militärisch überlegen, auch in Bezug auf die Truppenstärke. «Aber sie müssen auch kämpfen wollen», sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die Taliban nahmen unterdessen in kurzer Folge die achte Provinzhauptstadt ein.

Der US-Präsident appellierte an die politische Führung in Kabul, an einem Strang zu ziehen. Wörtlich sagte er: «Ich glaube, sie beginnen zu verstehen, dass sie an der Spitze politisch zusammenkommen müssen.» Biden versprach, die USA würden die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin finanziell und militärisch unterstützen. Er werde jeden Tag über die Lage unterrichtet.

Mit Blick auf den von ihm angeordneten Abzug der US-Soldatinnen und Soldaten fügte der Präsident hinzu: «Aber ich bedauere meine Entscheidung nicht.» Zum Zeitpunkt der Entscheidung hatten die USA noch rund 2500 Soldaten in Afghanistan. Inzwischen ist der Abzug zu mehr als 95 Prozent abgeschlossen. Die Streitkräfte hätten inzwischen Material ausgeflogen, das der Ladung von rund 984 Transportflugzeugen vom Typ Boeing C-17 entspräche, erklärte das US-Militär. Bis zum Monatsende soll der Abzug komplett beendet sein. Die Bundeswehr und die Soldaten anderer NATO-Länder haben Afghanistan bereits verlassen.

Bidens Sprecherin Jen Psaki sagte am Dienstag, die US-Regierung werde die afghanischen Sicherheitskräfte weiterhin finanziell unterstützen. Für das nächste Jahr seien dafür im Haushaltsentwurf 3,3 Milliarden US-Dollar (2,8 Milliarden Euro) eingeplant. Biden habe den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan befohlen, weil das ursprüngliche Ziel des Einmarschs vor fast 20 Jahren - das Zurückschlagen der Terrorgruppe Al-Kaida - längst erreicht sei. «Er hat als Oberbefehlshaber entschieden - und das sind schwierige Entscheidungen», sagte Psaki.

Kämpfer der Taliban nahmen am Dienstag die Provinzhauptstadt Pul-i Chumri in der nördlichen Provinz Baghlan ein, wie drei Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. In der Stadt leben rund 250.000 Menschen. Damit ist nun der Landweg zwischen der Hauptstadt Kabul ins nördliche Masar-i-Scharif abgeschnitten.

Provinzrat Firusuddin Aimak zufolge verließen die Regierungskräfte am Dienstagabend (Ortszeit) die Stadt ohne weiteren Widerstand. Mehrere Kommandeure und andere Behördenvertreter hätten Pul-i Chumri bereits vor 10 oder 15 Tagen verlassen und angekündigt, die Islamisten von einem anderen Weg aus anzugreifen. Die zurückgebliebenen Kräfte hätten noch ein paar Tage standgehalten, sich nun aber in einen Stützpunkt außerhalb zurückgezogen. Pul-i Chumri liegt an der wichtigen Überlandstraße zwischen Kabul und Masar-i-Scharif, wo die Bundeswehr bis vor kurzem noch einen Stützpunkt hatte.

Nach zunächst unbestätigten Berichten soll auch Faisabad in die Hände der Islamisten gefallen sein, die Hauptstadt der nordöstlichen Provinz Badachschan. Falls dies zutreffen sollte, wäre es die neunte Provinzhauptstadt unter der Kontrolle der Taliban. Seit dem Beginn des Truppenabzugs Anfang Mai haben die Taliban massive Gebietsgewinne verzeichnet. Sie hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnte unterdessen vor einem erneuten Eingreifen des Westens in Afghanistan. Ob sich dort «künftig wieder die Schreckensherrschaft der Taliban etabliert, muss für die Nachbarn und regionalen Mächte als Gefährdung der Stabilität mindestens genauso große Besorgnisse erregen, wie für die transatlantischen Partner», sagte Ischinger der Düsseldorfer «Rheinischen Post» vom Mittwoch. Er verwies dabei insbesondere auf China, Indien, Pakistan, Russland und den Iran. Deshalb sei hier in erster Linie der UN-Sicherheitsrat gefragt, denn es gehe um zentrale Fragen regionaler Stabilität.