Von: Björn Jahner | 16.06.23

BANGKOK: Die Bhumjaithai Party hat Behauptungen zurückgewiesen, dass sie in Beschwerden gegen den Vorsitzenden der Move Forward Party (MFP), Pita Limjaroenrat, über den Besitz von Medienanteilen verwickelt sei.

Der Vorsitzende der Bhumjaithai Party, Anutin Charnvirakul, sagte gegenüber der Presse, dass seine Partei nicht in die Handlungen des ehemaligen Kandidaten für das Parlament in Bangkok, Nik Saengsirinawin, verwickelt sei. Er fügte hinzu, dass das, was der ehemalige Parlamentskandidat getan habe, persönlich und nicht als Vertreter der Partei erfolgt sei.

Er wies ferner darauf hin, dass die einzigen Mitglieder, die sich im Namen der Partei zu solchen Aktionen verpflichten können, der Parteivorsitzende und der Generalsekretär sind, die die allgemeine Zustimmung der Parteimitglieder benötigen.

Die Eignung des MFP-Vorsitzenden als Abgeordneter wird derzeit im Zusammenhang mit der Behauptung diskutiert, dass er Anteile an iTV besitze, obwohl der Sender seit 15 Jahren nicht mehr in den Medien tätig ist.

Die Verfassung verbietet es dem Anteilseigner eines Medienunternehmens, bei einer Parlamentswahl zu kandidieren, um zu verhindern, dass Politiker die Medienberichterstattung beeinflussen.

Khun Pita sagte, dass er 42.000 Aktien, etwa 0,0035 Prozent der gesamten Aktien von iTV, besaß, bevor er sie Ende Mai 2023 an andere übertrug.