Von: Björn Jahner | 27.02.23

BANGKOK: Die Bhumjaithai-Partei will sich weiterhin für die Verabschiedung eines Gesetzes über Cannabis und Hanf in der nächsten Sitzung des Repräsentantenhauses nach den Parlamentswahlen einsetzen.

Supachai Jaisamut, ein Abgeordneter der Bhumjaithai-Partei und Vorsitzender des Ausschusses des Repräsentantenhauses, der den Gesetzesentwurf prüft, erklärte, dass seine Partei den Gesetzesentwurf erneut vorlegen werde, wenn das Repräsentantenhaus nach den Parlamentswahlen in diesem Jahr zusammentritt.

Außerdem forderte er die Menschen auf, für seine Partei zu stimmen, wenn sie nicht wollen, dass Cannabis wieder als Betäubungsmittel eingestuft wird.

Die Erklärung erfolgte nach der Vertagung der Sitzung zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs am Mittwoch. Die Sitzung des Repräsentantenhauses endete am 23. Februar, was bedeutet, dass die Cannabis- und Hanfmaßnahme nicht vor Ende der Legislaturperiode verabschiedet werden wird.

Während es der Bhumjaithai-Partei gelungen ist, Cannabis für medizinische und Forschungszwecke von der Liste der Betäubungsmittel des Typs 5 zu streichen, stößt die Partei bei ihren Bemühungen, Maßnahmen zur Regulierung des Freizeitkonsums der Droge zu erlassen, auf Widerstand. Viele gegnerische Parteien haben ihre Besorgnis über die potenzielle Bedrohung der Gesellschaft, insbesondere junger Menschen, durch den zunehmenden Cannabiskonsum zum Ausdruck gebracht.

Es wird erwartet, dass die Legalisierung von Cannabis ein zentrales Wahlkampfthema in der thailändischen Wahlsaison sein wird. Die Pheu-Thai-Partei erklärte, sie unterstütze die Verwendung von Cannabis nur für medizinische Zwecke. In der Zwischenzeit hat die Demokratische Partei versprochen, das Fehlen einer angemessenen Gesetzgebung zu Cannabis nach den Parlamentswahlen anzugehen.