Von: Björn Jahner | 13.10.19

THAILAND: Mit dem Bumibol-Tag am Sonntag, 13. Oktober 2019, dem Todestag von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.), gedenkt das ganze Land dem hochverehrten, verstorbenen Monarchen.

Die Regierung hat die Bevölkerung aufgerufen, sich am Bhumibol-Tag in Gelb zu kleiden. Sollte keine gelbe Bekleidung vorhanden sein, könnten Thais auch auf andere Farben zurückgreifen, aber nicht auf Schwarz. Da der Termin auf einen Samstag fällt, wurde der Montag, 14. Oktober 2019 zum Ersatzfeiertag erklärt. Staatliche Einrichtungen und Behörden, wie zum Beispiel auch die Immigration-Büros, sowie die meisten Betriebe haben an diesem Tag geschlossen, ebenfalls das FARANG-Medienhaus.