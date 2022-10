Beyeler zeigt große Salcedo-Installation über Migration und Tod

RIEHEN: Migration und Tod sind Themen einer raumgreifenden Installation der kolumbianischen Künstlerin Doris Salcedo im Museum Fondation Beyeler in Riehen bei Basel. Die Installation ist von diesem Sonntag bis zum 17. September 2023 zu sehen.

Sie widmet das Werk aus sandfarbenen, porösen Bodenplatten Flüchtenden, die in den vergangenen 20 Jahren auf der Suche nach einem besseren Leben in Europa bei der Meeresüberquerung ertrunken sind. Im kommenden Jahr soll es in dem Museum auch eine größere Einzelausstellung Salcedos geben. Die Installation ist vom 9. Oktober bis zum 17. September 2023 zu sehen.

Auf den steinernen Bodenplatten sind Namen von Menschen eingelassen, die vor 2010 bei der Flucht umgekommen sind. Darüber erscheinen die Namen von anderen, die später auf der Flucht umkamen, in Form von Wassertropfen, die sich zu Buchstaben verbinden und dann versickern, «in einem ständigen Kreislauf von Einschreibung und Auslöschung», wie das Museum berichtet. Das Werk heißt «Palimpsest». Das altgriechische Wort bezeichnet Manuskriptseiten, die im Verlauf der Antike und des Mittelalters mehrmals beschriftet, gereinigt und neu beschrieben wurden, wobei Spuren der ursprünglichen Zeilen erhalten blieben.

Im größten Saal des Museums sind auf rund 400 Quadratmetern 66 Steinplatten verlegt, auf denen 171 Namen zu sehen sind. «Die Arbeit thematisiert die Unfähigkeit, kollektiv zu trauern, und hinterfragt, wie das Erinnern in Gesellschaften gelebt wird, die im Vergessen geübt sind und in denen jede neue Tragödie das Bewusstsein für die vorherige auslöscht», schreibt das Museum.