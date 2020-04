PHUKET: Bewohner der Ferieninsel sollen ab Montag, 13. April, mindestens zwei Wochen in ihrer Unterkunft bleiben.

Das hat Gouverneur Phakkhaphong Thawiphat wegen der hohen Covid-19-Infektionen angekündigt. Phuket hat in Thailand, gemessen an der Einwohnerzahl, die höchste Infektionsrate. Die Anweisung gilt bis sich die Situation verbessert hat.

Menschen dürfen zwar ihre Häuser kurzfristig verlassen, müssen aber in ihrem Stadtteil bzw. Unterbezirk bleiben. Sie dürfen ohne Sondergenehmigung keinen angrenzenden Bezirk betreten. Verstöße können mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und/oder einer Höchststrafe von 100.000 Baht geahndet werden. Derzeit lässt die Provinzverwaltung Haus-zu-Haus-Tests auf das Coronavirus in Teilen der Insel durchführen. Am Freitagmittag waren 170 Menschen in Phuket mit dem Virus infiziert, die meisten Fälle wurden aus Patong gemeldet.