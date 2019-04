Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei fahndet nach einem bewaffneten Räuber, der am Freitagmittag in einem Hotel eine Armbanduhr im Wert von 5,2 Millionen Baht gestohlen hat.

Der 35-jährige Geschäftsmann aus Songkhla war mit vorgehaltener Waffe gezwungen worden, seine Richard Mille RM011-03TI Chronographenuhr mit der Seriennummer 055 zu übergeben, die er online zum Verkauf angeboten hatte. Ein potenzieller Kunde hatte ihn über einen Facebook-Chat kontaktiert. Der Besitzer stimmte einem Treffen in Bangkok zu, damit der Kunde die Waren prüfen und einen Preis aushandeln konnte.

Der Termin war für Donnerstag um 9 Uhr im Quartier Hotel im Stadtteil Chatuchak angesetzt worden, wurde dann auf Freitag auf 1.30 Uhr verschoben. Ein paar Minuten bei dem Treffen in der Hotellobby zog der Mann eine Pistole, bedrohte den Geschäftsmann, griff nach der Uhr und rannte nach draußen. Auf der Flucht feuerte der Dieb einmal in die Luft, auch weil er vom 35-Jährigen verfolgt wurde. Der Räuber stieg auf der Soi Latphrao 4 auf ein rot-schwarzes Honda Wave-Motorrad und fuhr davon. Er soll in den 20er oder frühen 30er Jahren und 175 cm groß sein.