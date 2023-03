Foto: The Nation

UPDATE - BANGKOK: Eine angespannte Pattsituation im Bangkoker Stadtteil Sai Mai setzte sich am Mittwochmorgen (15. März 2023) fort, nachdem die Polizei am Dienstagabend Tränengaskanister auf ein Haus eines abtrünnigen Polizisten abgefeuert hatte.

Das Haus in der Soi Jiramakorn gehört dem 51-jährigen Polizei-Oberstleutnant Kittikan S., der am Dienstagnachmittag mehr als 40 Schüsse aus einer Schusswaffe in die Luft abgab, woraufhin die Bewohner des Viertels evakuiert wurden. Berichte über Verletzte oder Tote gibt es bisher nicht.

Kittikan, ein Inspektor einer Spezialeinheit, hat Berichten zufolge eine Vorgeschichte mit psychischen Erkrankungen.

Die fast 20-stündigen Verhandlungen mit dem Bewaffneten kamen am frühen Mittwochmorgen (15. März 2023) zu einem abrupten Ende, als eine Spezialeinheit Betäubungsgranaten in das Haus warf.

Um 06.20 Uhr gelang es der Einheit, sich Zugang zum zweiten Stock des Hauses zu verschaffen, doch konnte sie Kittikan nicht erreichen, der sich in einem Zimmer im ersten Stock eingeschlossen hatte.

Um 08.30 Uhr versammelte sich die mit Gummigeschossen bewaffnete Polizei in einer nahe gelegenen Soi, um von der Seite in das Haus einzudringen. Währenddessen forderten die Unterhändler den Verdächtigen weiterhin auf, seine Waffe niederzulegen und sich zu ergeben.

Die Polizei spielte auch thailändische Volkslieder über Lautsprecher, um den Verdächtigen zu beruhigen. Am Mittwochmorgen reagierte der Verdächtige jedoch nicht.