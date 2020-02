EILMELDUNG – BANGKOK: Ein Großaufgebot der Polizei fahndet in Bangkok nach einem bewaffneten Mann, der am Freitagmorgen in der Öffentlichkeit in der Nähe der Chulalongkorn-Universität mindestens 50 Schüsse abgefeuert hatte. Nach Aussage der Einsatzkräfte soll sich der Schütze in der Soi Chula 10 versteckt haben, weshalb das Gebiet abgeriegelt wurde. Er wurde als Ekkachai C., 44, identifiziert.

Augenzeugen berichteten der Polizei von Schüssen in der Soi Chula 10 im Gebiet Pathum Wan. Mindestens ein Zeuge sagte, dass der Schütze seine Waffe auch auf Passanten gerichtet haben soll. Bei dem Vorfall am heutigen Freitag, der nur wenige Tage nach dem verheerenden Amoklauf eines Soldaten im Einkaufszentrum Terminal 21 Korat in Nakhon Ratchasima mit 29 Toten stattfand, wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt.

„Zuerst schoss er in den in die Luft. Er gab drei Schüsse ab. Und dann zielte er in meine Richtung“, so ein Zeuge. „Ich konnte das Klirren von Metall hören.“

Die Polizei sperrte die Gasse in den frühen Morgenstunden ab, um den Täter zu stellen. Anwohner wurden aufgefordert, während des laufenden Einsatzes ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Medien hingegen wurden gebeten, von einer Live-Übertragung vom Einsatz abzusehen.

Die Polizei identifizierte den Bewaffneten als Ekkachai C., 44 Jahre alt. Berichten zufolge soll dem Vorfall ein Streit mit seiner Familie vorausgegangen sein, bevor er sein Haus mit einer Handfeuerwaffe verließ.

Polizeisprecher Kitsana Phatanacharoen informierte in einer ersten Stellungnahme, dass bei dem Vorfall niemand verletzt worden sei. Er betonte weiter, dass es sich um keine „Massenschießerei“ handeln würde, wie zuvor einige Personen in sozialen Netzwerken fälschlicherweise berichtet hatten.