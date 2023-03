PATTAYA: Eine Thailänderin wurde am Montag (13. März 2023) in den frühen Morgenstunden am Pattaya Beach in Pattaya Klang von ihrem bewaffneten Freund, ebenfalls ein thailändischer Staatsbürger, angegriffen und verletzt. Der Verdächtige versuchte Berichten zufolge, das Feuer auf Menschen zu eröffnen, verletzte aber glücklicherweise niemanden, da seine Waffe blockiert war.

Wie bereits so oft, ereignete sich auch dieser Vorfall im direkten Umfeld der Polizeistation Pattaya an der Pattaya Beach Road.

Das 20-jährige Opfer erlitt eine Platzwunde an der Stirn, eine gebrochene Nase und einen gebrochenen Finger an der rechten Hand. Sie wurde um 04.00 Uhr von Rettungskräften der Sawang Boriboon Rescue Foundation und der Polizei von Pattaya betreut, nachdem sie von ihrem nicht identifizierten Freund angegriffen worden war.

Das Opfer wurde vom Pattaya Beach in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert und dort medizinisch versorgt. Ihre Freunde gaben an, dass sie sich mit dem Opfer am Strand aufhielten, als sie von dem Freund des Opfers sowie vier bis fünf anderen Männern angesprochen wurden.

Der Freund soll den Freunden der Frau gedroht haben, nicht einzugreifen, bevor er seine Pistole zog und seiner Freundin mit der Waffe ins Gesicht schlug. Als ihre Freunde daraufhin versuchten, den Angriff zu unterbinden, versuchte der bewaffnete Mann Berichten zufolge, auf sie zu schießen, doch glücklicherweise hatte die Waffe Ladehemmung.

Der frustrierte Freund und seine Begleiter flohen daraufhin auf ihren Motorrädern, doch bevor sie den Tatort verließen, gelang es ihnen, einen Schuss in den Himmel abzufeuern, berichteten die Freunde des Opfers.

Nach der Aussage der Frau hatten sie und der Verdächtige einen langjährigen Streit und lebten getrennt. Der Verdächtige begegnete ihr zufällig am Strand und versuchte, den Streit wieder aufzunehmen, bevor er wütend wurde und sie schließlich verletzte.

Der Vorfall löste sowohl bei ausländischen als auch bei thailändischen Strandbesuchern Panik aus, da die Gegend zum Zeitpunkt der Schießerei noch sehr belebt war und sich die Polizeistation in der Nähe befand.

Die Polizei sammelte eine Patronenhülse am Ort des Geschehens als Beweismittel ein und prüft derzeit die Videoaufnahmen, um den Täter zu fassen, den sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sofort identifizieren konnte.