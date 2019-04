Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

SATTAHIP: Ein mit einem BB-Gewehr bewaffneter Mann hat am Sonntagmorgen in einem Goldgeschäft im Big-C-Einkaufszentrum Goldketten im Wert von zwei Millionen Baht erbeutet.

Aufnahmen der Überwachungskamera im Supatra Yaowarat Gold Shop zeigen einen 160 bis 170 Zentimeter großen Mann, der ein schwarzes Hemd mit langen Ärmeln, eine weiße Jeans und einen militärischen Tarnhut trug, als er gegen 10.15 Uhr den Laden betrat. Er zwang einen 22-jährigen Angestellten, Goldschmuck in eine Plastiktüte zu stecken. Dann rannte der Räuber aus dem Geschäft in Richtung Thongthip-Markt. Ein Händler mit einem Verkaufswagen verfolgte den Mann, doch dieser sprang in einen Kanal und flüchtete dann in einen Wald. Die Polizei löste eine Großfahndung mit 30 Beamten aus, sie konnten den Räuber aber nicht fassen. Seine Beute: Sechs Halsketten mit einem Gewicht von fünf Baht, 21 Halsketten von drei Baht und 32 Halsketten von fünfzig Satang, insgesamt ein Gewicht von 109 Baht.