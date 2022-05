Von: Björn Jahner | 05.05.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Nachdem es einem Mann am Dienstag gelungen war, in das Flughafengelände vorzudringen, werden Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf Bangkoks Suvarnabhumi International Airport in Erwägung gezogen, teilte der Generaldirektor des Flughafens Kittipong Kittikachorn der Presse mit.

Der einheimische Täter, der vermutlich unter Drogeneinfluss stand, wurde festgenommen, nachdem er sich auf einem Motorrad durch ein Tor geschlichen und auf das Flugzeugvorfeld gelangt war, das ein streng gesperrter Bereich ist.

Khun Kittipong sagte, dass die Fähigkeit des Mannes, die Schleuse zu umgehen, eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen des Flughafens und deren Verbesserung veranlasst habe.

Der Mann, der als Vachara K., 34, aus der Provinz Loei identifiziert wurde, richtete etwas, das wie eine Handfeuerwaffe aussah, auf das Sicherheitspersonal, das er aufforderte, zurückzubleiben, als er auf das Vorfeld zuging, informierte Khun Kittipong.

Der Flughafen habe umgehend Maßnahmen ergriffen, um den Mann zu stellen, die den Richtlinien der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation entsprächen, beteuerte er. „Ich kann allen versichern, dass der internationale Flughafen Suvarnabhumi seinen international anerkannten Sicherheitsstandard beibehält“, sagte Khun Kittipong.

Er führte fort, dass der Mann auf seinem Motorrad durch ein Tor für Flughafenbeamte auf das Gelände gelangt war, als ein Pick-up-Truck einfuhr.

Die Sicherheitszentrale des Flughafens wurde alarmiert und überwachte die Bewegungen des Mannes mit Hilfe von Überwachungskameras.

Flughafenbeamte berichteten am Dienstag, dass der Mann gegen 11.50 Uhr vom Parkplatz Nummer 3 in einen gesperrten Bereich gefahren war und versucht hatte, ein leeres Flugzeug der Bangkok Airways am Kontrollposten 3 zu betreten, woraufhin das Sicherheitspersonal die Glastüren schnell geschlossen hatte. Anschließend versuchte er mit einer Axt die Türen zu zertrümmern, um zu entkommen, wurde aber festgenommen.

Neben der Eisenaxt fanden die Sicherheitsbeamten auch eine selbstgebaute Pistole, eine Schere und eine Amphetamintablette bei ihm.

Ein Sicherheitsbeamter erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Der Flugverkehr wurde nicht beeinträchtigt.