AYUTTHAYA: Ein mit einem Messer bewaffneter Taiwanese randalierte am Samstagabend an einer Tankstelle in Ayutthayas Stadtteil Uthai, bevor er überwältigt und der Polizei übergeben werden konnte.

Das Drama begann gegen 21.30 Uhr, als der Mann die Tankstelle an der Ausfahrt des Highway 32 in Tambon Thanu aufsuchte.

Aufnahmen der Sicherheitskamera, die von der Website Nation TV veröffentlicht wurden, zeigen, wie der Mann die Tankstelle aufsucht und zwei Angestellte mit einem Taschenmesser bedroht, während sie von dem Fahrer einer blauen Limousine Geld einkassieren. Der Wagen fährt schnell davon.

Dann geht der Mann zu einem weißen Honda, der gerade aufgetankt wird, öffnet die linke Hintertür und steigt ein. Der Fahrer des Wagens, Pasiwanut S., 31, wird gesehen, wie er aus dem Fahrzeug flieht, während der Mann einsteigt.

Später sagte er gegenüber der Polizei aus, der Bewaffnete habe sich auf den Rücksitz seines Wagens gesetzt und „los, los!“ gebrüllt. Paswanut führte fort, er und seine Freundin hätten Angst gehabt, deshalb hätten sie sich die Autoschlüssel geschnappt und seien geflohen. Er fügte hinzu, dass der Angreifer das Fahrzeug an mehreren Stellen mit seinem Messer zerkratzt habe.

Foto: The Nation

Auf dem Filmmaterial ist zu sehen, wie sich der Mann durch das Fenster lehnt, die Zapfpistole herauszieht und sie auf den Boden wirft, bevor er den Tankdeckel schließt. Das Tankstellenpersonal weicht zurück, als er auf den Fahrersitz springt und die Tür schließt. Als er merkt, dass er den Motor nicht starten kann, verlässt er das Fahrzeug, gestikuliert wild mit einem vorbeifahrenden Motorrad und greift nach einer Zapfpistole. Die Kraftstoffzufuhr zur Zapfpistole wurde jedoch offenbar vom Tankstellenpersonal ferngesteuert abgestellt. Der Mann läuft dann mit der Zapfpistole in der Hand aufgeregt umher, bevor er sich auf die Motorhaube der Honda-Limousine setzt.

Saharat Homsukhon, ein Rettungsbeamter einer Einheit in der Nähe der Tankstelle, sagte aus, der Mann hätte zuvor seine Einheit aufgesucht und das Rettungspersonal mit einem Messer bedroht, das daraufhin die Flucht ergriff. Er führte fort, dass der Angreifer wie verrückt geschrien hätte, als er die Rettungseinheit verließ und in Richtung der Tankstelle ging.

Die Rettungskräfte folgten ihm, bevor sie ihn an der Tankstelle zur Rede stellten. Es kam zu einem Kampf, bei dem der Angreifer Kopfverletzungen erlitt, als er vom Tankstellenpersonal und den Rettungskräften überwältigt wurde. Als die Polizei kurz darauf am Tatort eintraf, beklagte sich der Mann bitterlich darüber, angegriffen worden zu sein. Sie legten ihm Handschellen an und beschlagnahmten sein Taschenmesser, bevor ihn die Rettungskräfte zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus brachten. Die Polizei erklärte, sie werde den Angreifer anzeigen und fügte hinzu, sie vermute, dass er Drogen konsumiert habe.