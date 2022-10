Bewaffnete stürmen Poolvilla in Jomtien

PATTAYA: Eine Gruppe von fünf thailändischen Erwachsenen wird von der Polizei in Pattaya gesucht, die eine Pool-Villa gestürmt, Schüsse abgefeuert und versehentlich die Mieter wegen eines Geschäftsstreits angegriffen haben soll.

Die Pool-Villa befindet sich in der Jomtien Second Road in Pattaya. Ein Mann in einem grauen T-Shirt klopfte am Dienstag (18. Oktober 2022) gegen 07.10 Uhr an die Tür der Villa und fragte die Mieter, ob sie die Person kennen, die er auf seinem Telefon zeigte.

Alle Mieter schüttelten den Kopf, und der Mann ging. Nach 15 Minuten kam derselbe Mann jedoch in einem weißen Toyota Alphard mit fünf Männern zurück, die angeblich mit Schusswaffen bewaffnet waren. Sie begannen dann, mehrere vor der Villa geparkte Fahrzeuge mit Kugeln zu beschießen, bevor sie gewaltsam in den Raum stürmten, um den Mietern dieselbe Frage zu stellen, diesmal jedoch mit vorgehaltener Waffe.

Das ungenannte Opfer gab an, dass er und seine Freunde wirklich nicht wussten, nach wem die Verdächtigen suchten. Die Männer sollen jedoch unnachgiebig gewesen sein und hätten im Badezimmer so lange auf einen seiner Freunde eingeschlagen, bis der ganze Boden blutverschmiert gewesen sei.

Nachdem sie keine Informationen erhalten hatten, beschlagnahmten die Verdächtigen drei Ausweise der Opfer und flohen. Die Verdächtigen gaben nicht an, warum sie nach dem Mann auf den Handyfotos suchten.

Pol. Maj. Gen. Kittanate Thanananthavisin, Oberbefehlshaber der Polizei von Chonburi, sagte, dass ein Verdächtiger als Jirarot „Rang“ W. identifiziert wurde. Er war der letzte Verdächtige, der die Villa verließ und ein weißes T-Shirt trug, wie aus den Videoaufzeichnungen hervorgeht.

Rang und andere Verdächtige werden des unerlaubten Waffenbesitzes, des Mitführens von Waffen in der Öffentlichkeit, des Hausfriedensbruchs, der Körperverletzung, der gemeinschaftlichen Festhaltung anderer und der Zerstörung fremden Eigentums beschuldigt.

Was die Opfer anbelangt, so wurde ihnen möglicherweise fälschlicherweise unterstellt, sie seien in einen Interessenkonflikt wegen eines illegalen Geschäfts verwickelt, so Pol. Maj. Gen. Kittanate erklärte.