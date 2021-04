Blick in ein Feldkrankenhaus im Bezirk Nong Chokim Außenbezirk von Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Etwa 600 Covid-19-Patienten ohne schwerwiegende Symptome sind gezwungen, sich zu Hause zu isolieren, weil es in den Krankenhäusern zu wenig Betten für ihre Behandlung gibt.

Laut Dr. Suksan Kittisupphakorn, Direktor des Bangkok Medical Service Department, warten 505 Patienten seit Anfang des Monats auf freie Betten. Inzwischen seien weitere 99 Personen als infiziert bestätigt worden. Die Patienten sollen in ein oder zwei Tagen in ein Feldkrankenhaus transportiert werden, da die Behörden mehr Betten aufstellen werden. In Feldkrankenhäusern sollen weitere 2.926 Patienten behandelt werden.

Prof. Dr. Chalerm Harnpanich, Vorsitzender der Private Hospital Association, informierte, dass derzeit etwa 300 Patienten in allen privaten Krankenhäusern in Bangkok wegen Covid-19 behandelt werden. „Da die Zahl der Infektionen weiter ansteigt, werden die privaten Krankenhäuser weitere Betten bereitstellen und Patienten, die keine fortschreitenden Symptome zeigen, in zu Krankenhäusern umgebaute Hotels verlegen.“