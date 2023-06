Von: Björn Jahner | 19.06.23

PATTAYA: Ein betrunkener thailändischer Mann stürzte am Sonntag (18. Juni 2023) in den frühen Morgenstunden auf tragische Weise in den Tod, als er sich auf seinem Balkon in der Nähe von Pattaya übergab.

Der Leichnam des 26-jährigen Mannes wurde am Sonntag um 03.20 Uhr auf dem Boden des 19. Gebäudes des Laem Chabang Housing Project im Bezirk Banglamung in der Provinz Chonburi gefunden.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation, die zu dem Vorfall gerufen wurden, fanden den Mann in einer Blutlache. Er trug ein blaues Hemd und kurze Hosen. Die Behörden bedeckten seinen Körper mit einem Laken, bevor sie ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten.

Ein 27-jähriger Zeuge gab zu Protokoll, dass der Verstorbene seit dem Nachmittag getrunken hatte und stark alkoholisiert war. Er und andere begleiteten ihn zurück in sein Zimmer, wo sie hörten, wie der Verstorbene sich über seinen Balkon im 5. Stock lehnte, um sich zu übergeben, kurz gefolgt von einem lauten Krachen.

Erschrocken ging er nach draußen, um nachzusehen, was passiert war, und musste mit Entsetzen feststellen, dass sein Freund aus dem fünften Stock gefallen, auf einem Fahrzeug gelandet und beim Aufprall auf den Boden gestorben war. Nach dem Vorfall rief er sofort die Polizei.

Im Zimmer des Mannes wurden keine Anzeichen eines Kampfes gefunden, so der stellvertretende Ermittler Pol. Capt. Chanda Tampan. Er vermutete, dass das Opfer betrunken gewesen sein könnte und sich über den Balkon gelehnt hatte, um sich zu übergeben, und dabei versehentlich gestürzt war.

Er kündigte dennoch die Überprüfung der Videoaufnahmen des Gebäudes an, um andere mögliche Ursachen für den Vorfall zu finden.