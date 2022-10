KAMPHAENG PHET: In Kamphaeng Phet wurde ein betrunkener Mönch festgenommen, der in der Provinz in der unteren Nordregion von Thailand Chaos verursacht hatte. Er randalierte mit einer Bierdose in der einen und einer Axt in der anderen Hand und zerstörte dabei mehrere Autos.

Der festgenommene, 49-jährige Mönch verteidigte seine Taten mit der Behauptung, das Bier habe ihm geholfen, den hohen Cholesterinspiegel in seinem Blut zu senken und seinen Diabetes und seinen Bluthochdruck zu verbessern. Es ist unklar, wie der Alkohol zu den beschädigten Autos beigetragen hat.

Anwohner meldeten den betrunkenen Mönch, der auf der Phahonyothin Road im Bezirk Muaeng in Kamphaeng Phet randallierte, dem stellvertretenden Bezirksleiter.

Sie befürchteten, der Mönch könnte sich selbst verletzen und Probleme für Fußgänger und Autofahrer auf der Straße verursachen.

Ein von thailändischen Nachrichtenagenturen veröffentlichtes Video zeigt den Mönch in einer traditionellen Robe, der sich unangemessen verhält und am Straßenrand entlangtorkelt. Man sieht, wie er eine Dose Bier öffnet und trinkt, während er mit der anderen Hand mit einer Axt in der Luft herumfuchtelt.

Einem Bericht des thailändischen Nachrichtenportals „One 31“ zufolge war der Mönch auch in den nahegelegenen Restaurants und Geschäften entlang der Straße ein Ärgernis. Die Leute sagten aus, dass er versuchte, sich selbst zu verletzen, indem er auf seine Brust und seinen Körper schlug. Er wurde auch dabei beobachtet, wie er geparkte Autos zertrümmerte.

Es wurde weiter berichtet, dass der Mönch psychische Probleme hatte. Unterlagen, die dies bestätigen könnten, liegen jedoch keine vor.

Der beschuldigte Mönch teilte der Polizei mit, dass er Bier trinke, weil Alkohol den Fettabbau in seinem Körper unterstütze. Er fügte hinzu, dass er unter hohem Cholesterinspiegel, Diabetes und Bluthochdruck leide und dass das Trinken von Bier zur Verbesserung all dieser Krankheiten beitragen könne.

Er wurde weder angeklagt noch strafrechtlich verfolgt, sondern in seinen Tempel zurückgeschickt, wo seine Mönchsbrüder sagten, sie würden ihn in ein Krankenhaus zur Behandlung seiner Leiden bringen.