PATTAYA: Ein koreanischer Mann, der lautstark herumgeschrien haben soll, wurde am frühen Mittwochmorgen (22. Februar 2023) in einem Isaan-Restaurant auf einem bekannten Nachtmarkt in Pattaya von einem anderen Gast des Lokals ins Bein geschossen, und eine zweite Kugel traf einen vorbeifahrenden Motorradfahrer ins Bein, wie das thailändische Nachrichtenportal Pattaya Message berichtet.

Die Schießerei ereignete sich gegen 04.00 Uhr morgens im Saep Sadung Lin, ein Isaan-Food-Restaurant nahe dem Nachtmarkt Xzyte Square Pattaya an der 3rd Road, wie Pattayas Polizeichef Oberst Thanapong Pothi der Presse mitteilte.

Polizei und Rettungskräfte, die zum Tatort gerufen wurden, berichteten, dass Namil K., 47, ein koreanischer Staatsangehöriger, in das rechte Bein geschossen worden war. Das Opfer betreibt ein Cannabisgeschäft, THC Trade Herbs & Cannabis, in der Nähe des Tatorts.

Ein thailändischer Mann, Tanawat S., 25, der an dem Geschäft vorbeikam, wurde am linken Bein getroffen. Die Polizei fand am Tatort zwei abgefeuerte 9mm-Patronen.

Ein Augenzeuge berichtete der Polizei, dass der Koreaner offenbar betrunken gewesen sei und laut geschrien sowie Lärm verursacht habe.

Ein Mann, der in der Nähe saß, wurde ärgerlich, zog eine Waffe und gab zwei Schüsse ab. Eine Kugel traf den Koreaner ins Bein, die andere traf den Motorradfahrer, der nach der Arbeit mit dem Motorrad auf dem Heimweg war und vor dem Geschäft vorbeikam.

Der Schütze flüchtete.

Der Vorfall wurde von der Überwachungskamera des Geschäfts aufgezeichnet. Die Polizei fahndet nach dem Schützen.