Rettungskräfte am Unfallort. Foto: Khao Sod

RAYONG: Ein nach Angaben der Polizei stark unter Alkoholeinwirkung stehender Brite hat bei einem Unfall ein zehn Jahre altes Mädchen getötet.

Der 79 Jahre alte Ausländer war mit seinem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug geprallt. Es kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Das zehnjährige Mädchen erlitt tödliche Verletzungen und starb im Hospital, verletzt wurden zwei weitere Insassen. Der Brite aus Liverpool wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 31 Jahre alte Fahrer des Autos, das gegen den Baum prallte, sagte, er sei auf dem Weg in die Innenstadt gewesen, als der folgenschwere Unfall geschah. Die Polizei veranlasste vom Briten einen Bluttest auf Alkohol, der positiv ausfiel. Er war auch nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der Ausländer muss mit mehreren Anklagen rechnen: Alkohol am Steuer, fahrlässige Tötung und Fahren ohne Lizenz.