PATTAYA: Dass man mit Thailändern unter Alkoholeinfluss besser keinen Streit anfangen sollte, diese Lektion musste ein betrunkener Brite, 35, lernen, der am Montag in den frühen Morgenstunden von einer Gruppe thailändischer Männer in einem lokalen Lebensmittelgeschäft in der Soi Land Office in Pattaya krankenhausreif geschlagen wurde.

Die 36-jährige Ladenbesitzerin berichtete der Polizei, dass der Brite gegen 05.10 Uhr stark alkoholisiert ihr Geschäft betrat und Eiswürfel kaufte. Anstatt das Geschäft wieder zu verlassen, nahm der Ausländer im vorderen Bereich des Ladens Platz, wo auch eine Gruppe thailändischer Männer saß und Alkohol konsumierte. Als der Mann nach Aussage der Ladenbesitzerin damit begann, die Gruppe unablässig zu stören, eskalierte die Situation und die Männer schlugen auf ihn ein, bevor sie die Flucht ergriffen.

Als die Polizei und Rettungskräfte am Tatort eintrafen, wurden sie von dem Briten wild beschimpft und sogar zu einem Kampf herausgefordert. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann beruhigen konnten, versorgten sie seine Verletzungen und brachten ihn in ein lokales Krankenhaus. Er erlitt bei dem Angriff Platzwunden am Kopf und an den Augenbrauen sowie einen abgebrochenen Vorderzahn und Gehirnblutungen.

Mit Hilfe der Aufnahmen der Überwachungskamera des Geschäfts konnte die Polizei die Täter, zwei 28-jährige Einheimische, innerhalb kürzester Zeit in einem Mietshaus aufspüren und festnehmen. Sie gestanden die Tat, behaupteten jedoch, dass sie dies nur getan hätten, weil das Opfer sturzbetrunken gewesen sei und sie gestört habe, nachdem sie ihm gesagt hätten, dass er verschwinden solle. Als er stattdessen auch die Freundin eines der Verdächtigen anmachte, rasteten die beiden Männer aus und schlugen auf ihn ein. Sie müssen sich für ihre Tat vor Gericht verantworten.