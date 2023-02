Von: Björn Jahner | 25.02.23

PHUKET: Ein betrunkener ausländischer Tourist wurde gefasst, nachdem er versucht hatte, einen Jetski am Patong Beach zu stehlen, einen Jetski-Vermieter angriff und versuchte zu fliehen, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Newshawk Phuket.

Die Polizei von Patong teilte der Presse mit, dass sie am Freitagmittag (24. Februar 2023) über den Vorfall am Patong Beach informiert wurde. Als sie am Strand eintrafen, fanden sie den betrunkenen ausländischen Touristen vor, der bereits von den Rettungsschwimmern am Strand überwältigt worden war.

Die Rettungsschwimmer teilten der Polizei mit, dass der ausländische Tourist versuchte, einen Jet-Ski zu stehlen. Die Rettungsschwimmer und der Jet-Ski-Vermieter sahen ihn und versuchten, ihn aufzuhalten, aber der Tourist griff den Jet-Ski-Vermieter an, bevor er vom Strand wegschwamm.

Die Rettungsschwimmer und der Jetski-Vermieter verfolgten den Mann auf Jetskis etwa einen Kilometer vom Strand entfernt, bevor sie ihn einholten. Sie befürchteten, dass der Tourist ertrinken könnte, da er alkoholisiert war. Er wurde zurück an den Strand gebracht, bevor er zur psychiatrischen Untersuchung ins Krankenhaus von Patong gebracht wurde.

Die Identität des Ausländers wurde von der Polizei in nicht bekanntgegeben, obwohl einige Berichte thailändischer Medien besagten, dass es sich bei dem Mann um einen Touristen aus dem Mittleren Osten handelte, der später behauptete, er habe eine Panikattacke gehabt, die zu dem Vorfall geführt habe.

Die Polizei sagte nicht sofort, ob der Mann angeklagt werden würde.