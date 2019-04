Betrunkene schlagen sich vor Hospital

Die Schlägerei wurde vn einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Foto: The Nation

PRACHUAP KHIRI KHAN: Zwei Gruppen von betrunkenen Songkran-Feiernden haben sich am Montagabend vor einem Bezirkskrankenhaus in Prachuap Khiri Khan eine Schlägerei geliefert.

Laut der Polizei waren die beiden Gruppen bei der Songkran-Feier in der Gemeinde Bang Saphan aufeinandergeprallt. Freunde brachten dann einen 20-jährigen verletzten Beteiliften an der Auseinandersetzung zum Hospital Bang Saphan Noi. Die andere Gruppe folgte ihnen und setzte die Schlägerei vor der Notaufnahme fort. Dabei erlitten fünf Männer auf beiden Seiten Verletzungen. Ärzte behandelten die sechs Verletzten und entließen sie später. Kapitän Sompol Supapong, stellvertretender Inspektor der Polizeistation Bang Saphan Noi, sagte, die Beamten würden Überwachungskameras im Krankenhaus auswerten und rechtliche Schritte gegen die Schläger einleiten, auch, weil die Schlägerei Patienten und Krankenhausmitarbeiter in Panik versetzt hatte.