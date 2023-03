BANGKOK: Die Polizei hat eine 40-jährige ehemalige Hotelmanagerin in Bangkok wegen Betrugs verhaftet, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Die Frau wurde aufgrund eines Haftbefehls wegen Betrugs in einem Blumenladen in der Sukhumvit Road in Bangkok verhaftet, wo sie aktuell arbeitete.



Dreiundfünfzig Opfer hatten sich zuvor bei der Polizei gemeldet und erklärt, sie seien von der Frau betrogen worden.



Sie hatte ihre Stelle in einem bekannten Hotel gekündigt und ihre Erfahrung in der Branche genutzt, um Gutscheine für Hotelaufenthalte anzubieten.



Die Opfer ihrer Betrugsmasche ließen sich von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugen und fügten sie zu einem persönlichen Line-Konto hinzu. Doch als sie in den Hotels ankamen, gab es keinen „Deal“.



Die Frau war bei ihrer Verhaftung geständig und wurde abgeführt. Die Opfer haben jeweils mehrere Tausend bis mehrere Zehntausend Baht verloren.