Betrug beim Konjunkturprogramm

BANGKOK: Die Polizei hat vier Personen angeklagt, weil sie offenbar beim 50:50-Zuzahlungssystems der Regierung betrogen haben. Beamte untersuchen auch das Verhalten von weiteren 700 Personen, die verdächtigt werden, ebenfalls das Konjunkturprogramm missbraucht zu haben.

Die vier Verdächtigen sind die 62-jährige Besitzerin eines Lebensmittelladens in der Provinz Samut Sakhon, ihr 25-jähriger Sohn und ein Ehepaar. Fünf Smartphones, auf denen die App G Wallet geladen war, ein Tablet, ein Notebook und sechs Bankkonten wurden von der Polizei und Beamten des Fiscal Policy Office des Finanzministeriums und der staatlichen Krung Thai Bank bei einer Razzia in dem Lebensmittelgeschäft am 9. Dezember beschlagnahmt.

Nach Angaben der Polizei nutzten die Verdächtigen eine Facebook-Seite unter dem Namen „Savita Rakcheepchob", um Abonnenten einzuladen, ihr Geld auszugeben, ohne tatsächlich etwas in dem Geschäft in Samut Sakhon zu kaufen, mit dem Versprechen, dass sie für jeweils 150 ausgegebene Baht 90 Baht erhalten würden. Die restlichen 60 Baht sollten zwischen der Ladenbesitzerin und dem Ehepaar aufgeteilt werden.

Im Rahmen des Konjunkturprogramms erhielt jeder Teilnehmer ursprünglich 3.000 Baht, die auf sein „Pao Tang"-Konto überwiesen wurden, um sie in registrierten Geschäften für Lebensmittel oder andere notwendige Dinge im Wert von maximal 300 Baht pro Tag auszugeben, wobei 50 Prozent, also 150 Baht, vom Staat übernommen wurden.

Mitarbeiter der Bank und des Fiscal Policy Office wurden misstrauisch, als sie feststellten, dass mehrere Abonnenten, die weit entfernt von Samut Sakhon, z.B. in den Provinzen Chiang Mai und Songkhla, leben, ihr Geld im Lebensmittelgeschäft in Samut Sakhon ausgaben. Den Beteiligten droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren und/oder eine Geldstrafe von 60.000 Baht.