Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.19

BANGKOK/PATTAYA: Ein Gericht hat am Mittwoch der Auslieferung des 47-jährigen russischen Cybercrime-Verdächtigen Dmitry U. zugestimmt. Er ist verdächtig, 28,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 886 Millionen Baht) von Bankkonten von Bürgern mehrerer Länder in die USA überwiesen zu haben.

Das Strafgericht von Ratchadapisek in Bangkok stellte fest, U. könne wegen Betrugs und Geldwäsche zu Gefängnisstrafen von mindestens zwölf Monaten verurteilt werden. Es stimmte der Auslieferung zu, wie es die US-Behörden verlangt hatten. Ein US-Gericht hatte Haftbefehle gegen U. und gegen die 28 Jahre alte Olga K. aus Usbekistan ausgestellt. Die beiden Angeklagten wurden vor drei Jahren in Thailand auf Ersuchen des US-amerikanischen FBI (Bureau of Investigation) festgenommen und beschuldigt, Malware über E-Mails an ihre Opfer geschickt zu haben. Die Malware hatte die Benutzernamen und Passwörter von Bankkonten zurückgesendet. U. wurde in Pattaya geschnappt, wo er mehrere Unternehmen für die Vermietung von Yachten an Touristen betreute, während K. in einem Hotel auf Koh Chang festgenommen wurde, in dem sie gearbeitet hatte. Nach ihrer Festnahme hatte K. zugestimmt, an die USA ausgeliefert zu werden, wo sie verurteilt wurde.