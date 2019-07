Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Drei Thais wurden von der Polizei verhaftet, weil sie offenbar zwei Nigerianer bei romantischen Online-Betrügereien geholfen hatten. Die Bande soll seit einem Jahr rund zehn Millionen Baht kassiert haben.

Laut Polizeikommissar General Surachai Kuandechakupti sucht seine Behörde nach den Nigerianern. Einer soll bereits ins Ausland geflüchtet sein. Ein 22-jähriger Mann erstattete auf der Polizeistation in Udon Thani Anzeige wegen eines romantischen Betrugs. Er berichtete, eine Person, die behauptet hatte, ein Malaysier zu sein, der ein Instagram-Konto unter dem Namen Cheong Xao benutzt, habe ihm gesagt, er habe ihm ein Paket mit einem iPhone und US-Dollar geschickt. Die thailändischen Komplizen gaben vor, Beamte des Logistikunternehmens Nippon Express zu sein und forderten ihn auf, eine Gebühr für die Zollabfertigung des Pakets zu entrichten. So verlor er 117.000 Baht an die Bande. Der Thai hat nach der Verhaftung der drei Betrüger 100.000 Baht zurückerhalten.