BANGKOK: Wegen Betrugs hat ein Strafgericht am Mittwoch Pasit „Sinsae Shogun“ Ariyalapit zu insgesamt 4.355 Jahren Gefängnis plus einer Geldstrafe von 20.000 Baht verurteilt. Sie muss aber nach thailändischem Recht nur 20 Jahre hinter Gittern als maximale Haftstrafe.

Die 31-Jährige wurde in 871 Fällen für schuldig befunden, gegen das Gesetz von 1984 über die Beschaffung von Krediten, die zu öffentlichem Betrug führen, verstoßen und den Food Act von 1979 durch den Verkauf von Nahrungsergänzungsprodukten mit fehlerhaften Etiketten verletzt zu haben. Inzwischen wurde das Nahrungsergänzungsmittel-Unternehmen WealthEver vom Gericht zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 425,52 Millionen Baht verurteilt. Pasit war Gründerin und Geschäftsführerin der Firma.

Das Fehlverhalten von Pasit und ihren Komplizen sorgte Anfang letzten Jahres für Schlagzeilen, als sie beschuldigt wurden, mehr als 1.000 Menschen betrogen zu haben. Sie zahlten von Januar bis April 2017 pro Kopf 9.700 Baht Mitgliedsbeitrag, um Nahrungsergänzungsmittel zu bekommen und eine kostenlose dreitägige Reise nach Japan zu gewinnen. Die Reisenden waren letzten April auf dem Flughafen Suvarnabhumi gestrandet, was zu polizeilichen Ermittlungen und der Verhaftung von Pasit führte. Die „Crime Suppression Division“ (CSD) erließ daraufhin Haftbefehle gegen Pasits acht mutmaßliche Komplizen. Zwei weitere Angeklagte in diesem Fall - Pasits enger Freund und persönlicher Sekretär Thasdao Samakkasikan (36) und eine weitere Frau namens Parinthorn Honghiran Dakker (36) - wurden ebenfalls jeweils zu 4.355 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem an, dass die drei Angeklagten 51 Millionen Baht plus Zinsen an die 871 geschädigten Personen zahlen müssen.