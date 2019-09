WIEN (dpa) - Am Flughafen Wien kommt es an diesem Mittwoch wegen Betriebsversammlungen von Airlines zu zahlreichen Flugausfällen. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines etwa hat bereits vorsorglich 24 Flüge gestrichen - mit dabei sind auch Verbindungen nach Berlin, Hamburg Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf, wie die Airline am Dienstagabend mitteilte.

Langstrecken und Ferienflüge würden gesondert abgesichert, hieß es. Wo immer möglich, sollen auf den Folgeflügen größere Flugzeuge eingesetzt werden. Neben Beschäftigten von Austrian Airlines wollen auch Angestellte von Eurowings Europe, Level und Lauda ab 9 Uhr Betriebsversammlungen abhalten.

Die Arbeitsbedingungen am Flughafen Wien sorgen seit Monaten für Diskussionen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die für das Bordpersonal zuständige Gewerkschaft vida spricht von Lohn- und Sozialdumping aufgrund des Preiskampfes der in Wien stationierten Billigfluglinien. Sie verlangt einen Tarifvertrag für die Branche, den die österreichische Wirtschaftskammer ablehnt.