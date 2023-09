Von: Björn Jahner | 18.09.23

PATTAYA: Ready2Eat, das beliebte Bistro mit Expat-Shop von Thomas Seeland und Khun Padtana in Naklua, hat Betriebsferien.

Das Restaurant bleibt von Montag bis Freitag (18.–22. September 2023) geschlossen.

Beim nächsten Heimspiel – Pattaya United FC vs. Dragon Pathumwan Kanchanaburi FC – im Nong Prue Stadium in Pattaya am kommenden Samstag (23. September 2023) ist Ready2Eat natürlich wieder mit seinem beliebten Stadionstand dabei. Es gibt Bratwurst, Chilibratwurst und Schweinesteak im Brötchen für nur jeweils 100 Baht. Anstoß ist um 19.00 Uhr.