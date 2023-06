Von: Björn Jahner | 22.06.23

BANGKOK: Das Monorail-Projekt MRT Pink Line von Khae Rai nach Minburi mit einer Länge von 34,5 Kilometern ist zu 96,73 Prozent fertig, berichtete ein Regierungsvertreter am Mittwoch (21. Juni 2023).

Der stellvertretende Regierungssprecher Tipanan Sirichana kündigte an, dass der Betrieb voraussichtlich im November schrittweise aufgenommen werden kann.

Die Pink Line ist ein weiteres großes Monorail-Projekt, das sich vom Nonthaburi Government Centre nach Minburi erstreckt und 30 Stationen sowie zwei zusätzliche Erweiterungsstationen umfasst, die Anschluss an bis zu vier verschiedene Bahnlinien bieten.

Dazu gehören die Station Nonthaburi Government Centre, die im Abschnitt Bang Yai-Bang Sue an die Purple Line (Chalong Ratchatham Line) angeschlossen ist, die Station Laksi, die im Abschnitt Bang Sue-Rangsit an die Red Line (Vorortbahnnetz) angeschlossen ist, die Station Wat Phra Sri Mahathat, die von Mo Chit nach Saphan Mai-Khu Khot an die Green Line (Mo Chit–Saphan Mai–Khu Khot) angeschlossen ist, und die Station Minburi, die an die Orange Line (Thailand Cultural Centre nach Minburi) angeschlossen ist.

Derzeit werden die Bauarbeiten laut Khun Tipanan beschleunigt und stehen kurz vor dem Abschluss. Im Mai dieses Jahres lag der Projektfortschritt bei 96,73 Prozent. Die Bauarbeiten sind zu 96,57 Prozent abgeschlossen, und die Arbeiten am Schienensystem sind zu 96,88 Prozent fortgeschritten. Es wird erwartet, dass die Strecke im November dieses Jahres schrittweise in Betrieb genommen werden kann, bestätigte der Regierungssprecher.

Was den Verlängerungsabschnitt von Sri Rat zur Station Mueang Thong Thani betrifft, so liegt der Gesamtfortschritt bei 22,89 Prozent, wobei 27,77 Prozent der Bauarbeiten und 13,23 Prozent der Arbeiten am Schienensystem abgeschlossen sind. Von dieser Verlängerung werden vor allem Pendler profitieren, die nach Mueang Thong Thani, einer großen Wohnsiedlung und ein wichtiger Veranstaltungsort für Kongresse, Konzerte und verschiedene Ausstellungen, reisen. In Spitzenzeiten reisen jährlich mehr als 20 Millionen Menschen in dieses Gebiet.