Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Autobahnbehörde (EXAT) hat eine Untersuchung eines Unfalls eingeleitet, bei dem am Sonntag (7. Mai 2023) auf einer Baustelle für die Hochstraße über die Rama II Road ein Betonbalken auf die Straße fiel.

Der Balken tötete einen Arbeiter und verletzte einen weiteren. Außerdem beschädigte er vier vorbeifahrende Fahrzeuge vor dem Einkaufszentrum Index Living Mall im Bezirk Bang Khun Thian in Bangkok.

Zeugen berichteten, dass die Schlingen, mit denen der Balken gehalten wurde, rissen, so dass er zusammen mit den Arbeitern, die sich auf dem Balken befanden, herunterfiel. Der Balken blockierte auch die rechte Fahrspur der Rama II Road und verursachte am Sonntagabend einen erheblichen Verkehrsstau.

EXAT-Gouverneur Surachet Laophulsuk ordnete die Aussetzung der Bauarbeiten für sieben Tage an, damit eine gründliche Untersuchung durchgeführt werden kann.

Er fügte hinzu, dass der Auftragnehmer des Projekts, das CBT-Konsortium, für die Entschädigung der verstorbenen und verletzten Arbeiter sowie der Eigentümer der beschädigten Fahrzeuge verantwortlich sein wird.

Das Konsortium besteht aus China Harbour Engineering Limited, Buriram Thongchai Construction Ltd. und Tipakorn Ltd.

Das Projekt umfasst den Bau einer Hochstraße über die Rama II Road von Central Rama II zum Bangpakok 9 International Hospital. Es ist Teil des EXAT-Autobahnprojekts Rama III–Dao Khanong–Western Outer Ring Road.

„Die EXAT spricht den Familien der Verstorbenen ihr Beileid aus und wird die Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle erhöhen, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen“, so Khun Surachet.

Die Rama II Road ist berüchtigt für „nicht enden wollende“ Bauarbeiten, die für zahlreiche Unfälle verantwortlich gemacht werden.

Am 26. März 2023 staute sich der Verkehr auf vier Kilometern Länge, nachdem ein Sattelschlepper am Kilometerstein 16 in eine Baustelle gerast war.

Im Juli letzten Jahres wurden zwei Menschen getötet und zwei verletzt, als ein Balken von einer U-Turn-Brücke auf der Rama II Road auf sie fiel. Die Brücke, die immer noch gewartet wird, befindet sich vor dem Vibharam Hospital im Bezirk Mueang von Samut Sakhon.