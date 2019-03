Von: Michael Lenz | 30.03.19

MANILA: Kardinal Luis Tagle hat die Gläubigen der Erzdiözese Manila zu Gebeten für Regen aufgerufen. In weiten Teilen der philippinischen Hauptstadt herrscht eine zunehmende Wasserknappheit.

„Wir bitten den Herrn, uns den möglichst schnell die notwendigen Regen zu schicken, den wir besonders in Luzon benötigen, um Schäden an den Ernten, an anderen Lebensgrundlagen und die drohende Wasserknappheit vermeiden“, hieß es in dem von Kardinal Tagle veröffentlichten Gebetstext. Luzon ist die Hauptinsel der Philippinen. Die Wasserknappheit in Manila nimmt dramatische Züge an. Der Wasserversorger „Manila Water“ hat bereits mit der Rationierung der Wasserversorgung begonnen. Haushalte müssten mit Unterbrechungen der Wasserversorgung von bis zu 20 Stunden pro Tag rechnen.