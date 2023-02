KOH MAK: Die Insel Koh Mak in der Provinz Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand wird nach Aussage von Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn als Vorbild für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus im Rahmen des sogenannten „Bio-Circular-Green“-Wirtschaftsmodells (BCG) dienen, nachdem sie international als grünes Reiseziel anerkannt wurde.

Die 12,4 Quadratkilometer große Insel ist nach der Arekapalme (Areca catechu) benannt, die auch als „Betelnuss“ bekannt ist.

Internationale Auszeichnung

Minister Phiphat äußerte sich während einer Zeremonie, bei der Vertretern der Insel zu ihrer Auszeichnung als grünes Reiseziel gratuliert und ihnen eine Plakette mit dem Titel „2022 Green Destinations Top 100 Stories“ überreicht wurde.

Die Auszeichnung „Green Destinations Top 100 Stories“ wird von „Green Destinations“ vergeben, eine globale gemeinnützige Organisation, die in den Niederlanden gegründet wurde, um nachhaltige Reiseziele, ihre Unternehmen und ihre Gemeinden zu unterstützen. Laut der Organisation wird das Programm, das 100 Reiseziele als inspirierende Beispiele für andere Reiseziele, Reiseveranstalter und Besucher prämiert und fördert, seit 2014 jährlich durchgeführt.

Nachhaltigkeit erfordert die Mithilfe aller Insulaner.

Die Verwaltung der ausgewiesenen Gebiete für nachhaltigen Tourismus wird Koh Mak als Modell für die Entwicklung anderer Destinationen zu grünen Reisezielen im Rahmen des BCG-Wirtschaftsmodells nutzen, kündigte Minister Phiphat an.

Qualität statt Quantität

Das BCG-Modell wird sich auf Qualität statt Quantität der Touristen konzentrieren. Darüber hinaus wird es sicherstellen, dass der Tourismus durch ein angemessenes Umweltmanagement und eine gerechte Verteilung des Profits an die Insulaner nachhaltig ist.

Die „Designated Areas for Sustainable Tourism Adminis­tration“ (DASTA), eine von der thailändischen Regierung gebildete Agentur zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus, hat bei der Entwicklung von Koh Mak den Umweltschutz in den Vordergrund gestellt, so dass die Insel ein sauberes, bequemes und sicheres Reiseziel geworden ist, erklärte Minis­ter Phiphat und fügte hinzu: „Infolgedessen ist Koh Mak ein Vorbild für andere touristische Inseln in Thailand, was die Sicherheit und den Umgang mit Müll angeht.“ ​

DASTA-Direktor Atikhun Kongmee kündigte an, dass seine Agentur Koh Mak weiter ausbauen wird, damit das malerische Eiland in diesem Jahr weitere prestigeträchtige Auszeichnungen von „Green Destinations“ erhalten kann.

Strenge Anforderungen

Die besten Geschichten aus der Top-100-Liste werden von einer Jury ausgewählt und für die „Green Destinations Story Awards“ auf der internationalen Reisemesse ITB Berlin nominiert.

Laut Khun Atikhun ist es eine große Herausforderung für seine Agentur, Koh Mak für den Preis zu nominieren, da die „Top 100 Stories“-Reiseziele 15 strenge Kriterien erfüllen müssen, die „Green Destinations Story Awards“ sogar 30.

Die Agentur ist auch auf der Suche nach weiteren Reisezielen, die für die „Top 100 Stories Awards“ nominiert werden könnten, darunter der Songkhla-See im tiefen Süden des Landes.